video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 maggio: quattro regioni a rischio Le allerte meteo per la giornata di domani, domenica 4 maggio, diramate dalla Protezione Civile. Previste piogge abbondanti, grandinate, vento forte e frequente attività elettrica soprattutto a Centro Nord. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una perturbazione in arrivo dall’Europa centrale porterà aria più fresca sul Nord Italia, attualmente interessato da correnti caldo-umide. Il contrasto termico genererà domani domenica 4 maggio temporali su Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, in particolare sui settori alpini e pedemontani. I fenomeni potranno essere intensi, con piogge abbondanti, grandinate, vento forte e frequente attività elettrica.

Per questo motivo il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico su alcune aree di queste regioni.

Allerta meteo gialla domani su 4 regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani, domenica 4 maggio, è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Meteo, le previsioni per domani 4 maggio

Le previsioni meteo della giornata di domenica 4 maggio ci dicono che la giornata si aprirà con cieli grigi sulla Sardegna, dove sono attese piogge deboli e sparse già dalle prime ore del mattino. Nel frattempo, le nubi cominceranno ad addensarsi con decisione anche al Nordovest e lungo le regioni centrali tirreniche, mentre un velo di nuvole alte renderà l’atmosfera più opaca sul resto del Centro-Nord e sulla Sicilia occidentale. Più soleggiato, invece, il Sud, dove il cielo si manterrà in prevalenza sereno almeno fino al pomeriggio.

Con il passare delle ore, però, l’instabilità andrà accentuandosi. Nel pomeriggio si assisterà allo sviluppo di rovesci e locali temporali sul nordest della Sardegna, lungo l’arco alpino e prealpino, ma anche nelle zone di pianura limitrofe. In serata il maltempo si estenderà progressivamente verso Est e Sud, coinvolgendo la Liguria, la Toscana, l’Emilia-Romagna e le Venezie. Tra Lazio e regioni meridionali non si escludono isolate piogge o pioviggini, brevi ma possibili.

Sul fronte termico, le temperature resteranno elevate in diverse aree: punte ancora prossime ai 28-30 gradi si registreranno in Emilia-Romagna, lungo il medio versante adriatico, al Sud e in Sicilia, dove il caldo manterrà un profilo quasi estivo.

I venti soffieranno da sud con intensità variabile, da deboli a moderati, ma potranno rinforzarsi sensibilmente in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, resteranno poco mossi l’Adriatico e i bacini meridionali, mentre risulteranno generalmente mossi gli altri settori marittimi italiani.