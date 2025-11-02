Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 novembre: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 3 novembre, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su alcune regioni del nord e in gran parte delle regioni del centro sud. In tutto sono 11 le regioni interessate dal nuovo bollettino di allerta meteo per domani.

Dopo una breve pausa, l'Italia di nuovo nella morsa del maltempo a causa di una perturbazione che sta investendo il Paese in queste ore con piogge diffuse, localmente anche di forte intensità. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 3 novembre, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su alcune regioni del nord e in gran parte delle regioni del centro sud. In tutto sono 11 le regioni interessate dal nuovo bollettino di allerta meteo per domani.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nelle prossime ore, infatti, dopo aver colpito i nord, il maltempo tenderà a spostarsi gradualmente verso il centro, colpendo in maniera particolare il medio versante adriatico, e infine il Sud Italia, compresa la Sicilia dove da domani sono attesi piogge diffuse e temporali localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 3 novembre, allerta gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Ecco nel dettaglio il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 1 novembre:

Meteo, le previsioni per il 3 novembre

Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 3 novembre, indicano al nord tempo in graduale miglioramento senza fenomeni di rilievo mentre instabilità residua al mattino al centro con rovesci o temporali sparsi su Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo ma in miglioramento dal pomeriggio. Sulle regioni meridionali, invece, piogge e temporali diffusi, in particolare su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale. Anche qui però fenomeni in attenuazione dalla sera.