Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 novembre: le regioni a rischio
Dopo una breve pausa, l'Italia di nuovo nella morsa del maltempo a causa di una perturbazione che sta investendo il Paese in queste ore con piogge diffuse, localmente anche di forte intensità. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 3 novembre, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su alcune regioni del nord e in gran parte delle regioni del centro sud. In tutto sono 11 le regioni interessate dal nuovo bollettino di allerta meteo per domani.
Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio
Nelle prossime ore, infatti, dopo aver colpito i nord, il maltempo tenderà a spostarsi gradualmente verso il centro, colpendo in maniera particolare il medio versante adriatico, e infine il Sud Italia, compresa la Sicilia dove da domani sono attesi piogge diffuse e temporali localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 3 novembre, allerta gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Ecco nel dettaglio il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 1 novembre:
Meteo, le previsioni per il 3 novembre
Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 3 novembre, indicano al nord tempo in graduale miglioramento senza fenomeni di rilievo mentre instabilità residua al mattino al centro con rovesci o temporali sparsi su Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo ma in miglioramento dal pomeriggio. Sulle regioni meridionali, invece, piogge e temporali diffusi, in particolare su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale. Anche qui però fenomeni in attenuazione dalla sera.