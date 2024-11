video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 novembre: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per domani venerdì 29 novembre in cinque regioni. Maltempo e aria fredda infatti colpiranno l'Italia nelle prossime ore con piogge e temporali al centro sud.

A cura di Antonio Palma

Torna il maltempo sull'Italia ed è di nuovo allerta meteo gialla domani venerdì 29 novembre in cinque regioni. In un clima via via più rigido, infatti, nella giornata di domani avremo cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, su gran parte del centro sud. Per questo la Protezione Civile ha valutato per venerdì una allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su cinque regioni del centro sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento di protezione civile ha valutato per domani venerdì 29 novembre, una allerta meteo in Puglia, Calabria e su settori di Sicilia, Basilicata e Lazio. Se ci sarà prevalenza di sole al Nord, infatti, il tempo sarà generalmente molto nuvoloso sul resto dell'Italia. Nuvole e piogge interesseranno il centro, in particolare le regioni centrali adriatiche e i settori interni, ma soprattutto il Sud e la Sicilia. Il bollettino completo delle allerte meteo-idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini Costieri Sud

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Lazio: Bacini Costieri Sud Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 29 novembre

Le previsioni meteo per domani 29novembre indicano cielo sereno o poco nuvoloso sul nord, a parte le foschie e le nebbie mattutine, mentre nuvoloso al centro e al sud. Al mattino cielo molto nuvoloso su regioni adriatiche, Umbria e Lazio con piogge e rovesci sparsi in attenuazione dal pomeriggio a partire dalle regioni tirreniche. Al sud infine rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi dal pomeriggio sulla Calabria, in estensione serale anche alla Sicilia tirrenica.