Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 novembre: le regioni a rischio

Nella prima parte del weekend migliora il tempo ma piogge e temporali colpiranno ancora le regioni dell’estremo sud. La Protezione Civile quindi ha valutato per domani, sabato 29 novembre, una nuova allerta meteo gialla per temporali su tre regioni.

Tempo in deciso miglioramento sull’Italia nella prima parte del weekend ma anche nella giornata di sabato 29 novembre non mancheranno i residui effetti della perturbazione che si sta allontanando dal nostro Paese con piogge e temporali che colpiranno le regioni dell’estremo sud. La Protezione Civile quindi ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su tre regioni meridionali: Calabria, Puglia e Sicilia.

Allerta meteo gialla sabato 29 novembre: le regioni a rischio

Il vortice di bassa pressione col suo carico di nuvole infatti si sta muovendo sempre di più verso est e domani ci regalerà una giornata di tempo stabile anche sulle regioni centro meridionali oltre a una generale attenuazione del freddo. Non mancheranno però isolati rovesci al sud dove la giornata sarà ancora ventosa. In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 29 novembre 2025, una allerta meteo gialla su tutta la Puglia e su parte di Calabria e Sicilia. Il Bollettino di Criticità e allerta meteo idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Allerta meteo gialla sabato 29 novembre: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 29 novembre, le previsioni meteo indicano cielo sereno su gran parte delle regioni del nord ad eccezione di foschie dense o banchi di nebbia sulla foce del Po al mattino. Migliora anche al centro dove il sole si alternerà a qualche velatura ma senza pioggia ad eccezione dei settori occidentali della Sardegna dove si prevedono isolati rovesci. Al sud invece cielo nuvoloso e isolati rovesci sulle aree tirreniche di Sicilia e Calabria al mattino, in estensione alla Puglia nel corso del giorno.