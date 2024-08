video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 agosto: le 7 regioni a rischio La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta meteo gialla per domani giovedì 29 agosto, in 7 regioni per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Ecco l’elenco aggiornato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continua l'ondata di maltempo che sta colpendo alcune regioni italiane. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare per domani, giovedì 29 agosto, un avviso di allerta meteo gialla per temporali su una serie di settori dove nelle prossime ore sono previsti pioggia e rovesci.

Come comunicato tramite il bollettino di oggi sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per domani 29 agosto per rischio idraulico sulla Calabria, per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e per rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani: le regioni a rischio

In totale sono 7 le Regioni per le quali la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo per fenomeni avversi per la giornata di domani, giovedì 29 agosto. Ecco, di seguito, tutti i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale. Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B; Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro; Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Bacino del Tirso.

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, le previsioni per domani 29 agosto

Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 29 agosto, nonostante alcune regioni italiane saranno alle prese col maltempo, altre dovranno vedersela con alte temperature on massime quasi ovunque oltre 30 gradi e picchi anche di 37-38 gradi: temperature insolite per il periodo, anche di 6-8 gradi oltre le medie tipiche di inizio settembre.