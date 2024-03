Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 marzo: le regioni a rischio Diramata un’allerta meteo gialla della Protezione civile per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico per domani, mercoledì 27 marzo, su numerose regioni da Nord a Sud. Il bollettino nei dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

La settimana si è aperta col maltempo sull'Italia e per domani, mercoledì 27 marzo, è attesa un’altra veloce e intensa perturbazione che porterà piogge anche a carattere temporalesco, accumuli di neve fresca sulle Alpi (anche superiori al mezzo metro e in condizioni ventose, innalzando così il grado di pericolo valanghe) forti venti e mari agitati.

Il maltempo colpirà praticamente ovunque e per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali su 12 regioni: Lombardia, Umbria, Campania, Basilicata, Molise, Toscana, Calabria, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio.

Allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali: l'elenco delle regioni

Sono numerose le zone della penisola coinvolte dall'allerta meteo di domani, 27 marzo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento Ordinaria criticità per rischio temporali/ allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-D Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 27 marzo

Giornata di pioggia già dal mattino nelle regioni del nord Italia, in Toscana, Umbria e Lazio; possibili temporali in Liguria, Toscana, alto Piemonte e Lombardia; nevicate su tutto l’arco alpino tra 1200 e 1600 metri, e a quote più basse sulle Alpi Marittime. Piogge in attenuazione in Sardegna, nuvolosità irregolare altrove.

Nel pomeriggio precipitazioni più intense si spostano in Triveneto, con neve anche abbondante sulle Alpi centrali e orientali, mentre si indeboliscono al Nord-Ovest e in Toscana. Piogge e rovesci nel resto del Centro-Sud. In serata situazione in generale miglioramento.