Allerta meteo Roma e Lazio 27 marzo: piogge abbondanti e forti temporali Piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, sono le previsioni per domani, mercoledì 27 marzo, giornata di allerta meteo gialla.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì 27 marzo. L’Agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse anche per la giornata di domani, come oggi. L'allerta è ancora gialla, dal primo mattino di domani ed andrà avanti per le successive 12-18 ore. Sul Lazio sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati". La protezione civile ha inoltre informato i cittadini di aver attivato tutte le strutture territoriali preposte a far fronte ad eventuali situazioni di criticità. È in atto un vortice insidioso, che riporta maltempo e freddo sul Lazio e sul resto dell'Italia.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 27 marzo

Domani, mercoledì 27 marzo, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio, registrano un'ondata di maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo nubi sparse di notte, pioggia abbondante con quantitativi fino a 7 millimetri al mattino, ancora pioggia nel pomeriggio fino a 12 millimetri e pioggia debole di sera. Le temperature oscillano tra minime di 12 e massime di 14 gradi in città e il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Il maltempo domani imperversa anche sul resto del territorio del Lazio, con pioggia alternata a schiarite su Frosinone, Latina e Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo valorei compresi tra minime e massime di: 9 e 14 a Frosinone, 12 e 15 a Latina, 8 e 12 a Rieti, 9 e 11 a Viterbo.