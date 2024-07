video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 4 luglio: piogge solo a Frosinone, torna il sereno Torna il sereno nel Lazio. Solo a Frosinone attese piogge nel pomeriggio. Termina la fase d'instabilità che ha portato forti precipitazioni e temporali.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il maltempo che ieri ha colpito tutto il Lazio, oggi, giovedì 4 luglio, torna il sereno (anche se con cielo nuvoloso). Nella giornata di oggi non dovrebbero cadere piogge, anche se non è esclusa qualche piccola precipitazione in mattinata. Le temperature, seppur non oltre i trenta gradi come quelle della settimana scorsa, torneranno a salire. A Roma, ad esempio, sono attesi trenta gradi.

Andiamo a vedere la situazione nello specifico delle singole province. A Roma le temperature saranno comprese tra diciassette e trenta gradi, mentre il cielo sarà nuvoloso per quasi tutta la giornata. Lievi piogge nel pomeriggio a Frosinone, dove la minima arriverà a sedici gradi e la massima a ventisette gradi. Qui le piogge sono attese tra le 17 e le 20 di sera, ma dovrebbero essere molto leggere. Cielo parzialmente nuvoloso a Latina, con temperature comprese tra diciotto e ventotto gradi, così come a Rieti, dove pioverà in modo molto leggero fino alle 5 del mattino. Temperature tra sedici e ventisette gradi a Viterbo, con cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio.

Nei prossimi giorni la situazione rimarrà più o meno invariata, con le temperature che – anzi – aumenteranno progressivamente fino a superare i trenta gradi. Questo avverrà soprattutto per l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, che porterà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche in tutta Italia. Già la prossima settimana però, l'anticiclone dovrebbe ritirarsi, lasciando spazio a un'ondata di calore estremo che porterà le temperature molto vicine ai quaranta gradi. In generale però, la fase d'instabilità con piogge e temporali dovrebbe essere terminata.