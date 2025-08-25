Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 agosto: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 26 agosto, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni del centro sud. Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo.

Ancora instabilità meteorologica sull’Italia dove nelle prossime ore non mancheranno temporali a livello locale anche di forte intensità che hanno spinto la Protezione civile a valutare per la giornata di domani martedì 26 agosto una nuova allerta meteo gialla su tre regioni del centro sud. Dopo un inizio di settimana di tregua dal maltempo, infatti, nel pomeriggio di domani atteso un nuovo peggioramento sui rilievi sia alpini che degli Appennini.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In attesa di un nuovo peggioramento al nord a metà settimana e dell'ultimo picco di caldo al centro sud, domani rovesci e temporali attesi sulle Alpi occidentali e nell’Appennino centro meridionale. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani martedì 26 agosto un’allerta meteo gialla per temporali su parte di Abruzzo, su ampi settori della Basilicata e sul Molise. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 26 agosto:

Meteo, le previsioni per domani 26 agosto

Per la giornata di domani 26 agosto, le previsioni meteo indicano al nord nuvolosità sparsa con possibilità di locali temporali sui settori alpini e prealpini di Piemonte, Lombardia e sulle coste della Liguria. Piogge in estensione nel corso del giorno anche alla zona tosco-emiliana. Al Centro invece l’instabilità si concentrerà principalmente sui rilievi appenninici con sviluppo di celle temporalesche pomeridiane su Abruzzo, Basilicata e Molise. Al sud nuvolosità variabile e isolati rovesci anche sui rilievi calabresi mentre cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso altrove.