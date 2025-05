video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 24 maggio: le regioni a rischio Per la giornata di domani, sabato 24 maggio, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo. Ecco le regioni a rischio.

A cura di Davide Falcioni

Dopo giorni di instabilità, il fine settimana porterà finalmente segnali di miglioramento sul fronte meteorologico, almeno per una buona parte dell’Italia. Secondo le previsioni, tra sabato 24 e domenica 25 maggio il Centro-Nord potrà godere di condizioni più stabili e soleggiate, sebbene non mancheranno residui fenomeni localizzati.

Nella giornata di sabato, infatti, persisterà la possibilità di qualche rovescio o temporale pomeridiano, in particolare sui rilievi delle regioni settentrionali e in alcune zone del Lazio e dell’Abruzzo. Tuttavia, il quadro generale tenderà a rasserenarsi, offrendo momenti di sole e temperature in lieve risalita rispetto ai giorni precedenti.

Diverso il discorso per il Sud e le Isole, dove è atteso il passaggio di una perturbazione. Il fronte porterà piogge e rovesci soprattutto in Calabria e in Sicilia, ma si tratterà di fenomeni di debole intensità e destinati ad esaurirsi già nella mattinata di domenica.

In questo quadro, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 24 maggio, ecco le regioni a rischio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 24 maggio

Nelle prime ore del mattino si registreranno ampi rasserenamenti su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Il cielo si presenterà invece più nuvoloso sul resto d’Italia, con addensamenti compatti e qualche pioggia sparsa in particolare su Abruzzo, Molise e la parte meridionale della Calabria. Locali acquazzoni sono attesi anche sulle Prealpi venete e lombarde.

Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà a peggiorare su alcune regioni: previsti rovesci e temporali su Lazio, Calabria, Sicilia e nelle aree interne della Sardegna. Fenomeni temporaleschi potrebbero interessare anche le Alpi, le Prealpi, il Friuli Venezia Giulia, l’alta pianura veneta e il settore appenninico settentrionale. Buone notizie invece per la pianura padana, dove si attendono ampie schiarite.

Le temperature minime sono in calo su gran parte del territorio, mentre le massime subiranno un lieve rialzo al Nord-Est. Al contrario, al Sud si registrerà una diminuzione delle temperature massime, complice la maggiore instabilità atmosferica.