Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 24 dicembre: le regioni a rischio

A cura di Davide Falcioni

La settimana di Natale si è aperta con il transito sull’Italia di una veloce ma intensa perturbazione nord-atlantica accompagnata da una massa d’aria fredda di origine artico-marittima. Il suo arrivo ha favorito l’approfondimento di una depressione sull’Adriatico meridionale, in lento trasferimento verso lo Ionio e la Grecia entro la giornata di Santo Stefano. Di conseguenza si sta assistendo a una fase di forte maltempo invernale per alcune regioni italiane, che vedranno un Natale molto freddo, molto ventoso e soprattutto "bianco". In questo quadro la Protezione Civile ha diramato anche per la giornata di domani un bollettino di allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, martedì 24 dicembre 2024, ecco le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani 24 dicembre, vigilia di Natale

Nelle regioni del nord, su Toscana, Umbria occidentale, Marche e Lazio settentrionali e sulla Sardegna tempo soleggiato, salvo una residua nuvolosità lungo le Alpi di confine orientali, con qualche nevicata in mattinata nel nord dell’Alto Adige. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese. Piogge moderate diffuse e locali rovesci su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, zone appenniniche di Campania e Basilicata, nordest e sudovest della Calabria, nord della Sicilia. Neve fin verso 300-500 metri in Appennino tra Abruzzo e Basilicata, oltre 700-900 metri tra Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature massime in ulteriore calo al Sud e sulle Isole.