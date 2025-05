video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 23 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 23 maggio, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali in dodici regioni. La perturbazione, che nelle scorse ore ha interessato il nord del Paese, si sta spostando lentamente anche verso il centro sud con piogge e temporali diffusi.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo diffuso sull'Italia dove la perturbazione, che nelle scorse ore ha interessato il nord del Paese, si sta spostando lentamente anche verso il centro sud con piogge intense e temporali anche di forte intensità che domani interesseranno gran parte del Paese. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani venerdì 23 maggio una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali in dodici regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, venerdì 23 maggio, un'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su diversi settori di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per venerdì 23 maggio:

Meteo, le previsioni per domani 2e maggio

Giornata all'insegna del maltempo quella di domani 23 maggio su tutta l'Italia, da nord a sud. Rovesci attesi fin dal mattino su Emilia Romagna e Veneto e, dal pomeriggio sulle aree centrali della Lombardia e Liguria di ponente. Molto nuvoloso anche su tutte le regioni centrali con precipitazioni diffuse e localmente a carattere temporalesco. Poco nuvoloso invece su Puglia e Calabria ma con locali precipitazioni su Campania tirrenica e Molise.