video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 22 maggio: le regioni a rischio Nelle prossime ore diffuso maltempo sull’Italia, prima al Nord e poi al Centro, col rischio di formazione di supercelle temporalesche. La Protezione civile ha valutato per domani, giovedì 22 maggio, una nuova allerta meteo gialla su dieci regioni per rischio temporali intensi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'intensa perturbazione meteorologica è in arrivo sull'Italia nelle prossime ore e sarà responsabile di un diffuso maltempo, prima al Nord e poi al Centro, con piogge, temporali e nubifragi che interesseranno molte regioni. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani 22 maggio una nuova allerta meteo gialla su dieci regioni per rischio temporali intensi.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La nuova perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali dell'Italia già nelle prossime ore, estendendosi successivamente anche a quelle centrali col rischio di formazione di supercelle temporalesche accompagnate da un brusco calo termico al Nord. Sulla base di questi dati, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, giovedì 22 maggio, un'allerta meteo gialla per temporali su diversi settori di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 22 maggio:

Meteo, le previsioni per domani 22 maggio

Le previsioni meteo per domani 22 maggio indicano piogge intense sin dal mattino, anche a carattere temporalesco e localmente persistenti, su Liguria, Piemonte, Lombardia e zone pedemontane e prealpine di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nuvoloso al mattino anche su Toscana, Lazio e Umbria con precipitazioni prevalenti su Toscana, più diffuse sulle aree interne del centro. Possibili locali piovaschi anche sul resto del centro e sul nord della Sardegna. Tempo più asciutto al sud ma con precipitazioni diffuse sulle coste della Campania.