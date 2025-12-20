Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 dicembre: le regioni a rischio

L’Italia resta sotto l’influenza di una circolazione temperata e umida che continua a favorire il passaggio di più sistemi perturbati sul bacino del Mediterraneo. Un contesto dinamico che accompagna il Paese verso le festività natalizie, delineando una settimana segnata da frequenti fasi di maltempo e solo brevi pause.

La prima perturbazione in movimento, la quinta del mese di dicembre, ha interessato nelle ultime ore l’estremo Sud: proveniente dal Nord Africa, è destinata ad allontanarsi rapidamente verso la Grecia già dalle prime ore di domani, domenica 21. Quasi in contemporanea, un secondo impulso instabile avanzerà dall’Europa occidentale, coinvolgendo soprattutto le regioni più occidentali tra domenica e lunedì 22.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 21 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerte meteo. Ecco dove.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Meteo, le previsioni per domani 21 dicembre

Tra Umbria, Lazio, Abruzzo occidentale e Campania le nubi lasceranno filtrare spazi di sereno, soprattutto nelle ore centrali, mentre qualche apertura è attesa anche sull’estremo Nord-Est a partire dal pomeriggio. Altrove il cielo resterà prevalentemente chiuso. Sulla Pianura Padana, in particolare nei settori più bassi, tornano protagoniste le nebbie, in alcuni casi tenaci e persistenti. Le precipitazioni si presenteranno irregolari e a tratti discontinue: piogge deboli sono attese fin dal mattino sull’estremo Nord-Ovest e sulla Sardegna.

Nel corso della giornata, qualche rovescio interesserà anche le aree ioniche di Calabria e Sicilia, con un peggioramento più diffuso dal pomeriggio su gran parte dell’isola e sul sud della Calabria. Sulle Alpi occidentali la neve cadrà inizialmente oltre i 1800 metri, ma in serata la quota è destinata a scendere, attestandosi tra i 1200 e i 1500 metri.

Le temperature non mostrano scossoni significativi: i valori massimi raggiungeranno i 16-18 gradi sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle Isole maggiori.