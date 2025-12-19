Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 20 dicembre: le regioni a rischio

Ancora piogge residue sul Sud dell’Italia anche nelle prossime ore. La Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su alcune zone di Calabria e Sicilia.

Molte nubi e piogge sparse sull'Italia nella giornata di sabato 20 dicembre. La Protezione Civile dunque ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali in due regioni meridionali. Sul sud della Penisola infatti si sentiranno ancora gli effetti della perturbazione di origine africana, che si sta lentamente allontanando, mentre al nord ancora nubi residue e qualche poggia sul nord ovest.

Allerta meteo gialla domani 20 dicembre: le regioni a rischio

In generale infatti sarà un sabato generalmente asciutto ma con tempo ancora molto incerto e variabile caratterizzato da poco sole e molte nuvole. Oltre a qualche pioggia più isolata su Liguria e Sardegna meridionale, le piogge interesseranno in particolare l'estremo sud. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 20 dicembre, un’allerta meteo gialla per temporali sui settori sud orientali della Sicilia e sulla Calabria meridionale, già coinvolti nell'allerta precedente. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani 20 dicembre.

Meteo, le previsioni per il 20 dicembre

Per la giornata di domani, sabato 20 dicembre, le previsioni meteo indicano tempo generalmente mite sull'Italia ma con piogge anche intense tra la mattinata e le prime ore del pomeriggio per la Sicilia orientale e la Calabria ionica, mentre sul resto del Sud ci sarà solo qualche locale precipitazione, più probabile per il Salento e la Basilicata ionica. Al Centro ed al Nord tempo più asciutto e più spazio per il sole ma nel pomeriggio nuove nubi in arrivo sul Nord-Ovest.