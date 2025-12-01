Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 dicembre: le regioni a rischio

La Protezione civile ha valutato per domani, martedì 2 dicembre, una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni di centro sud. Nelle prossime ore, infatti, il maltempo si sposterà gradualmente verso sud est e le regioni meridionali con piogge e temporali diffusi.

La perturbazione di origine atlantica, che nelle scorse ore ha interessato gran parte del Centro-Nord dell’Italia con un generale peggioramento del tempo, farà sentire i suoi effetti anche domani martedì 2 dicembre spostandosi verso sud con temporali sparsi e instabilità meteo su tutto il Paese. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni di centro sud.

Allerta meteo gialla domani 2 dicembre: le regioni a rischio

Nelle prossime ore, infatti, il maltempo si sposterà gradualmente verso sud est e le regioni meridionali con piogge e temporali diffusi sulle regioni del Centro-Sud mentre al nord avremo un graduale e parziale miglioramento del tempo nel corso del giorno. Sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani 2 dicembre una allerta meteo gialla per temporali su diverse zone di Basilicata, Campania, Lazio e Puglia. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Puglia: Salento

Meteo, le previsioni per il 2 dicembre

Per la giornata di domani, martedì 2 dicembre, al nord cielo ancora nuvoloso su tutte le regioni ma tempo più asciutto con piogge isolate. Anche al centro cielo moto nuvoloso, in particolar modo sui settori tirrenici, con piogge e rovesci sulla bassa Toscana e il Lazio e con maltempo in rapida espansione anche alle restanti regioni adriatiche. Tempo instabile e cielo nuvoloso su tutte le regioni del sud con piogge e temporali intensi al mattino sulla Campania, sulla Calabria tirrenica, sul Molise e sulla Puglia.