Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali per tutta la giornata di martedì 2 dicembre

Dopo una breve tregua, contraddistinta dalla presenza del sole, a Napoli e in Campania sta per tornare il maltempo: un'allerta meteo gialla è infatti stata diramata a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, martedì 2 dicembre. Sono previste precipitazioni anche intense, a carattere di temporale, che potranno essere accompagnate anche da forti raffiche di vento, fulmini e grandine. L'allerta meteo è valida soprattutto sulla fascia costiera dalla Campania, nella seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana del Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

Nel bollettino di allerta meteo, la Protezione Civile della Regione Campania mette in guardia anche sui possibili fenomeni connessi alle precipitazioni attese. Si potrebbero verificare: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti); possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; caduta massi in più punti del territorio e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.