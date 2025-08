Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 agosto: le regioni a rischio

Weeekend di maltempo e temporali intensi sulle regioni del nord. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo gialla per domani su 7 regioni. Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per sabato 2 agosto:

Il maltempo torna ad affacciarsi sull'Italia e sarà un weeekend di temporali anche intensi sulle regioni del nord. Per questo la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo gialla per domani sabato 2 agosto su 7 regioni del nord. Tutta colpa della nuova perturbazione in arrivo nelle prossime ore dalle Alpi che porterà condizioni di instabilità marcata fin dalle prime ore di domani sulle regioni settentrionali del Paese.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La prima perturbazione del mese di agosto farà il capolinea sul nord Italia già dalle primissime ore di domani, sabato 2 agosto, interessando marginalmente anche il Centro Italia. Nelle prossime ore attese piogge diffuse, temporali e grandinate, localmente anche molto intense, su tutto il settentrione, e un contestuale abbassamento della temperatura con forte vento. Sulla base delle previsioni meteo disponibili dei fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla per temporali domani su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto. L’avviso prevede dalla serata di oggi, venerdì 1° agosto, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Lombardia e Veneto, in estensione a Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Ecco il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per sabato 2 agosto:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Meteo, le previsioni per domani 2 agosto

Le previsioni meteo per domani 2 agosto indicano cielo molto nuvoloso su tutte le regioni del nord con rovesci e temporali fin dalla notte su Triveneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna che nel corso della serata saranno ancora più insistenti su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Piogge dalla tarda mattinata anche su Toscana, Umbria e Marche. Tempo bello e soleggiato invece altrove.