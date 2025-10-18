Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 ottobre: le regioni a rischio

Previste per domani, domenica 19 ottobre, alcune allerte meteo gialle per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Le regioni colpite saranno due, entrambe del Sud. L’elenco completo.

La giornata di domani, domenica 19 ottobre, sarà generalmente caratterizzata dal cielo sereno, anche se alcune zone d'Italia dovranno fare i conti con precipitazioni e più in generale con temperature più rigide. È il caso, stando a quanto riporta anche il sito della Protezione Civile, di due regioni del Sud Italia, dove la domenica sarà più instabile. A Nord, la nuvolosità arriverà soltanto in serata.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Colpite dalle allerte meteo saranno le regioni Calabria e Sicilia, con alcuni settori interessati da possibili piogge.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Colpite dalle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile per la giornata di domani saranno le regioni Calabria e Sicilia, con alcuni settori toccati dal rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Vediamo insieme l'elenco delle criticità previste e delle zone interessate dall'allerta per maltempo.

Le allerte meteo di domenica 19 ottobre

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Meteo, le previsioni per domani domenica 19 ottobre

La giornata di domani sarà contraddistinta dal tempo instabile soprattutto su Calabria e Sicilia, dove le precipitazioni saranno sparse e localmente moderate. Nubi più in generale sul resto del Sud, mentre al Nord la giornata sarà più soleggiata con un graduale aumento fino a cielo anche coperto dal pomeriggio fino alla sera. Al Centro invece il sole continuerà a farla da padrone fino al tramonto.