Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 maggio: le regioni a rischio In un contesto di generale miglioramento del tempo, domani non mancheranno piogge e temporali su alcune regioni. La Protezione civile ha valutato per sabato 17 maggio una nuova allerta meteo gialla per temporali in tre regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo si sta lentamente allontanando dall’Italia ma anche domani non mancheranno piogge e temporali su alcune regioni. Sono gli effettui residui del ciclone extratropicale che ha colpito il Paese e che andranno ad esaurirsi nel corso del weekend. Per questo la Protezione civile ha valutato anche per domani sabato 17 maggio una nuova allerta meteo gialla per temporali in tre regioni: Calabria, Emilia Romagna e Lazio.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La perturbazione che ha interessato l’Italia nelle scorse ore sarà responsabile di tempo incerto sulla Penisola anche domani 17 maggio quando avremo locali piogge e temporali sull’Arco alpino, Liguria, Appennino emiliano e le zone interne del centro sud. Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani sabato 17 maggio un’allerta meteo gialla per temporali su alcune zone di Emilia Romagna e Lazio e Calabria e un ’allerta di ordinaria criticità per rischio idraulico e idrogeologico sulla Calabria centrale. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Lazio: Bacino del Liri, Aniene

Meteo, le previsioni per domani 17 maggio

Per la giornata di domani 17 maggio nuvolosità sparsa al nord, più compatta e con locali piogge sulla Liguria, sui rilievi appenninici e a ridosso dei rilievi alpini. Sabato sulle regioni centrali avremo invece locali piovaschi su alta Toscana e aree interne di Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna orientale. Anche al sud, infine, le previsioni meteo di domani indicano residua nuvolosità in transito al mattino con associati rovesci sull'area tirrenica in estensione nel corso della giornata alla Calabria. Ovunque però ci sarà un miglioramento dalla serata.