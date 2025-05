Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 13 maggio: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Ancora temporali e nubifragi sull’Italia dove il maltempo non lascia tregua e insisterà anche domani in molte regioni. Per la giornata di martedì 13 maggio la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla in quattro regioni per rischio temporali: Abruzzo, Emilia Romagna, Marche e Molise.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nelle prossime ore infatti il tempo sarà caratterizzato ancora da condizioni di forte instabilità con rovesci e temporali che interesseranno sia il Nord sia le zone interne del Centro-Sud. Il maltempo proseguirà anche domani con rovesci e temporali sparsi, in particolare sulle regioni adriatiche. Sulla base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 13 maggio un’allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Emilia Romagna, Marche e Molise. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo:

Meteo, le previsioni per domani 13 maggio

Le previsioni meteo per domani, martedì 13 maggio, indicano al nord cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto settentrionale. Graduale miglioramento dal tardo pomeriggio. Anche al centro nubi e pioggia che colpiranno fin da mattino le coste di Marche e Abruzzo e poi le zone interne con miglioramento dal pomeriggio. Al sud cielo nuvoloso al mattino sulle coste tirreniche con locali deboli precipitazioni e sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone ma aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata su tutte le regioni peninsulari con associati rovesci e temporali sulle zone interne.