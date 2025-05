video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 12 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 12 maggio, una nuova allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico che interesserà sette regioni da nord a sud. Il Bollettino completo delle criticità e delle Allerte Meteo per domani. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo torna a interessare l’Italia con nubifragi e temporali su gran parte del Paese e il rischio di episodi anche di forte intensità. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 12 maggio, una nuova allerta meteo gialla che interesserà sette regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

L’inizio della nuova settimana infatti sarà caratterizzato da una notevole instabilità meteorologica sull'Italia che già da domani porterà temporali, nubifragi e anche grandinate su molte regioni. Interessate dai fenomeni sia le regioni del nord sia quelle del centro sud con temporali che andranno avanti fino a sera. Sulla base dei fenomeni meteorologici in atto e alle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani un’allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria, per rischio idrogeologico su Trentino Alto Adige e rischio idraulico sulla Calabria. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Umbria: Nera – Corno ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 12 maggio

Domani 12 maggio cielo nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale sulle regioni settentrionali dove inizialmente interesseranno il nord ovest e poi nel corso della giornata gradualmente anche il nord est e la dorsale appenninica dell'Emilia-Romagna. Secondo le ultime previsioni meteo per domani, arco appenninico interessato da piogge e temporali anche al centro dove i fenomeni interesseranno Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e aree interne del Lazio. Al sud infine rovesci e temporali attesi nelle ore centrali su Puglia, Calabria ionica e Sicilia centrale ma in attenuazione serale.