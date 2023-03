Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1° aprile: le regioni a rischio Il bollettino della Protezione civile per il maltempo: allerta meteo gialla domani, sabato 1° aprile marzo, su Umbria, Marche e Abruzzo.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà una giornata di maltempo quella di domani, sabato 1° aprile, su alcune regioni italiane, in particolare alcune del Centro Italia per le quali la Protezione civile ha anche diramato un avviso di allerta meteo gialla. Si tratta di Umbria, Marche e Abruzzo per rischio temporali. In Abruzzo sarà presente anche un'allerta dello stesso colore per rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della Protezione civile, per domani, sabato 31 marzo marzo, è stata diramata allerta meteo gialla sui seguenti settori:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla :

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno

Marche: Marc-2, Marc-4

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

: Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno Marche: Marc-2, Marc-4 Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico./ allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno

Meteo, le previsioni di domani

Quella di domani, 1° aprile, sarà una giornata tra sole e nuvole al Nordest, medio versante adriatico e Sud, con isolati rovesci e temporali su Venezie, Appennino Marchigiano e Calabria Tirrenica. In generale soleggiato nel resto d’Italia. Rinforzo dei venti di Maestrale sulla Sardegna e in Calabria: su quest’ultima regione non mancheranno anche locali addensamenti, ma in generale il tempo sarà gradevole sul nostro Paese.

Le previsioni meteo per la Domenica delle Palme

Per Domenica delle Palme è previsto un peggioramento. Al Nord, fino al primo pomeriggio, avremo ancora temperature fino a 22-23°C con sprazzi di sole, al Centro dal pomeriggio sono previste piogge diffuse, mentre al Sud il maltempo è previsto in particolare dalla sera, ma in rapida forte intensificazione