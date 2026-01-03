Attualità
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 4 gennaio 2026: le regioni a rischio

Per la giornata di domenica 4 gennaio, la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su un totale di 4 regioni: ecco l’elenco.
A cura di Giorgia Venturini
Immagine

Nei primi giorni del 2026 continua il maltempo su alcune regioni italiane, per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 4 gennaio.

Stando all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, per domani è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico, per temporali e rischio idrogeologico su settori di Marche, Molise, Lazio e Umbria.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sono quattro le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per domani, domenica 4 gennaio. Ecco, di seguito, i settori interessati:

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):
    Marche: Marc-4, Marc-3
  • Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla): 
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):
    Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma
    Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-4, Marc-3
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro
    Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per il 4 gennaio

Maltempo per domani domenica 4 gennaio. Soprattutto sulle regioni centrali arriverà la prima perturbazione del 2026. Al Nord aumenterà ancora il freddo con l'arrivo di correnti d’aria di origine polare. L'aria gelida continuerà anche nei prossimi giorni quando si verificherà un drastico calo termico. Confermando che nella prossima settimana continuano a registrarsi temperature sotto la media stagionale.

Attualità
Attualità
