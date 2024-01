Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 9 gennaio: le regioni a rischio La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 9 gennaio, una nuova allerta meteo su settori di tre regioni italiane: Emilia Romagna, Campania e Sardegna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova allerta meteo diffusa dalla Protezione civile per la giornata di domani, martedì 9 gennaio 2024. Come si legge sul sito della Protezione civile, martedì sono tre le regioni a rischio per il maltempo. Si tratta di settori di Campania, Emilia Romagna e Sardegna. La Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per rischio idraulico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nei dettagli, come si legge sul bollettino di criticità della Protezione civile, domani sarà allerta meteo gialla per rischio idraulico in settori dell’Emilia Romagna, allerta meteo per rischio idrogeologico in settori di Campania e Sardegna.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Sardegna: Logudoro

In Campania una allerta meteo gialla era già in vigore ed è stata prorogata di ulteriori 12 ore. Dalle 17 di oggi alle 5 di domani viene rinnovato il livello di allerta giallo limitatamente alle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

Meteo, le previsioni per domani 9 gennaio

Le previsioni meteo per domani: attese al Nord molte nubi al mattino con deboli precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali, sereno sul Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in prevalenza asciutto; neve sul Piemonte dai 300 metri di quota.

Al mattino al Centro cieli sereni su Toscana e Lazio, coperto con pioviggini sui restanti settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata tempo in prevalenza asciutto con cieli coperti.

Al Sud e sulle isole, infine, attesa al mattino nuvolosità irregolare in transito con deboli precipitazioni, al pomeriggio isolati piovaschi tra Sardegna e Sicilia. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.