Allerta meteo gialla in Campania, prorogata fino alle 5 del 9 gennaio Prorogata fino alle prime ore del 9 gennaio l’allerta meteo gialla in Campania per precipitazioni e rischio idrogeologico localizzato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Protezione Civile della Campania ha prorogato per ulteriori 12 ore l'allerta meteo gialla annunciata ieri: il nuovo avviso indica come fine della criticità meteorologica le 5 di domani mattina, 9 gennaio, per precipitazioni e rischio idrogeologico localizzato. La decisione a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale e del permanere di precipitazioni, prevalentemente sulla fascia costiera.

Fino alle ore di 17 di oggi, quindi, resta in vigore l'allerta gialla diramata ieri e valida su tutto il territorio regionale, mentre il nuovo avviso, valido dalle 17.01 alle 5 di domattina, riguarda le zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

Si legge nella nota della Protezione Civile:

Su queste aree si prevedono ancora isolate precipitazioni e un rischio idrogeologico localizzato con possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e fenomeni franosi per effetto della saturazione dei suoli o di condizioni fragili del territorio, anche in assenza di piogge. Si raccomanda ai Sindaci di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di attuare tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche seguendo le linee dei rispettivi Piani comunali di protezione civile.

Fermi gli aliscafi per Ischia e Procida

Il maltempo ha portato all'interruzione, anche oggi, delle collegamenti tramite aliscafo tra Napoli e le isole di Ischia e Procida; restano per il momento regolari, invece, le corse operate dai traghetti.