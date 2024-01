Maltempo, aliscafi fermi per Ischia e Procida causa mare agitato, regolari i traghetti Anche oggi, 8 gennaio, fermi i collegamenti tra Napoli e Ischia e Procida tramite aliscafo, in entrambe le direzioni; regolari le corse dei traghetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Anche oggi il maltempo sta causando disagi per i collegamenti con le isole del Golfo di Napoli: sono stati cancellati quasi tutti i collegamenti marittimi operati dagli aliscafi da e verso i porti di Forio e Ischia Porto, ad Ischia, e di Marina Grande, a Procida; non ci sono state invece, almeno per il momento, ripercussioni negative per quanto riguarda le corse dei traghetti.

Le isole sono attualmente collegate alla terraferma dalle navi che operano dai porti di Pozzuoli e Napoli Porta di Massa e che, considerando le previsioni meteo del pomeriggio e della serata, dovrebbero proseguire senza ulteriori intoppi. Gli aliscafi per Ischia e Procida erano stati bloccati già ieri mattina, sempre a causa del maltempo e del mare mosso; disagi c'erano stati anche per l'incagliamento di una nave sulla tratta Casamicciola-Pozzuoli.

Ieri la Protezione Civile della Campania aveva prorogato un avviso di allerta meteo per la giornata di oggi, lunedì 8 gennaio, su tutta la regione; il Comune di Napoli ha deciso di chiudere i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli e di interdire l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. L'allerta è stata prorogata fino alle 5 di domani mattina, 9 gennaio.