Prorogata l'allerta meteo in Campania, piogge e temporali fino alle 17 di lunedì 8 gennaio Nuova proroga dell'allerta meteo gialla in Campania: piogge e temporali fino alle 17 di domani, lunedì 8 gennaio. Fino alle 23 di stasera anche per venti forti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuova proroga dell'allerta meteo gialla in Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti prolungato l'allerta di livello Giallo per piogge e temporali fino alle 17 di domani, lunedì 8 gennaio. L'avviso riguarda nuovamente tutta la regione. "Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni", spiegano dalla Protezione Civile della Campania.

La nota di allerta meteo ricorda come ci sia il forte rischio di "possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane legate a condizioni particolarmente fragili dei suoli o alla saturazione dei terreni". Fino alle 23 di oggi, domenica 7 gennaio, resta valido oltre all'allerta meteo per i temporali, anche l'avviso di criticità per venti forti. "La protezione civile raccomanda ai Sindaci di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile", prosegue la nota della protezione civile regionale.