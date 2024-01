Maltempo in Campania: fogne esplose, strade allagate, stop Circumvesuviana e aliscafi per le isole Disagi per i trasporti pubblici a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Campania. Nella zona di Giugliano allagate diverse strade. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Strade allagate, fogne esplose, treni sospesi per la Circumvesuviana e collegamenti interrotti per le isole di Ischia e Procida. Il maltempo in Campania sta provocando diversi disagi, con la pioggia che si è abbattuta quasi ininterrottamente sulla regione meridionale e forti raffiche di vento in molte zone. A Ischia a causa di una nave incagliata sono state sospese alcune corse da Casamicciola per Pozzuoli e viceversa. L'episodio è avvenuto stamattina presto a causa del vento.

Strade allagate nel Napoletano

Nella provincia di Napoli si segnalano diverse strade allagate. A Giugliano in Campania fiumi di fango dovuti alla pioggia nella zona di via Madonna del Pantano, via delle colmate e in via Cuma a Licola. Mentre nel Vesuviano la circolazione ferroviaria della Circumvesuviana tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario è stata interrotta a causa dell'allagamento della stazione di Scafati.

Foto da FB / Umberto Mercurio

Sospesi i collegamenti per le isole

Nel Golfo di Napoli, da questa mattina, sospesi i collegamenti per Ischia e Procida. Bloccati aliscafi e traghetti sia al porto di Napoli che in quello di Pozzuoli, a causa delle condizioni meteo marine sfavorevoli. Grossi disagi fin dal mattino anche a causa dell'incagliamento di una nave sulla tratta Casamicciola-Pozzuoli.

A Napoli chiusi i parchi

La Protezione Civile della Campania, intanto, ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali fino alle 17 di domani, lunedì 8 gennaio. L'avviso riguarda tutta la regione. Il Comune di Napoli per la giornata di domani ha annunciato che saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine.