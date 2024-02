Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 9 febbraio: le regioni a rischio La perturbazione in arrivo sull’Italia sarà accompagnato da neve (sui rilievi) e pioggia sopratutto a Nord. Per domani 9 febbraio , la Protezione civile ha dunque lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato una allerta meteo gialla in due regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Torna in maltempo, con pioggia e vento sull'Italia. Dopo un lungo periodo in cui l’alta pressione ha dominato, con l'arrivo del ciclone Pulcinella inizia una fase di instabilità per lo Stivale.

Nella giornata di domani venerdì 9 febbraio la parte più avanzata di una perturbazione (la prima del mese) riporterà precipitazioni e nevicate in montagna sulle regioni settentrionali.

Per questo motivo la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla in due regioni per rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani venerdì 9 febbraio una allerta meteo gialla su ampi settori di Lombardia ed Emilia Romagna per rischio idrogeologico.

Questa la situazione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Meteo, le previsioni per venerdì 9 febbraio

Soleggiato su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto della Penisola, con piogge sparse al Nord e in Toscana.

Fenomeni a tratti intensi in Liguria e fra alta pianura padana e settore prealpino. Nevicate sulle Alpi oltre 1500-1800 metri. Alla sera piogge in arrivo anche in Sardegna.

I venti soffieranno fino a burrasca di Scirocco. Temperature minime in crescita al Centro-Nord e Sardegna; massime in lieve calo su Alpi e Nord-Ovest, stazionarie o in leggero rialzo altrove; punte anche oltre i 20° in Sicilia.