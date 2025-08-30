Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 31 agosto: la situazione sull’Italia

Domenica stabile e tranquilla quella di domani, 31 agosto, dopo il brutto tempo dei giorni scorsi. Tuttavia il Dipartimento della Protezione Civile ha comunque diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.

Dopo giorni di piogge e temporali che hanno colpito duramente molte regioni italiane, la perturbazione si sta gradualmente spostando verso i Balcani, lasciando spazio a un generale miglioramento del tempo. La giornata di domani, domenica 31 agosto, sarà nel complesso più stabile, con condizioni soleggiate su gran parte del Paese e un calo della instabilità che aveva caratterizzato le ultime ore.

Nonostante ciò, la Protezione Civile invita a non abbassare la guardia: per l’Umbria è stata infatti diramata un’allerta meteo gialla, a causa del rischio residuo di rovesci e temporali localizzati.

Sul resto della penisola, invece, la situazione appare più tranquilla, con schiarite diffuse e precipitazioni in esaurimento. Agosto, dunque, si chiude con un ritorno graduale alla stabilità, in attesa però di una nuova perturbazione attesa nei primi giorni di settembre.

Maltempo, allerta meteo gialla domani in Umbria

Domani, domenica 31 agosto, l’Umbria sarà interessata da una fase di instabilità atmosferica che ha spinto la Protezione Civile a emettere un’allerta gialla valida fino alla tarda serata. In mattinata sono previsti rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi, con possibili criticità idrogeologiche come allagamenti, smottamenti e difficoltà alla circolazione stradale.

Le aree più esposte sono quelle del Trasimeno, dell’Alto Tevere e della Valnerina. Dal pomeriggio si attende però un miglioramento con ampie schiarite e temperature in graduale rialzo. Si raccomanda prudenza soprattutto nelle zone più vulnerabili.

Questa l'allerta diramata:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Previsioni meteo domani 31 agosto

Domani, 31 agosto, il quadro meteorologico sull’Italia sarà nel complesso più tranquillo dopo i recenti episodi di maltempo. La giornata si presenterà in gran parte soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al mattino potranno persistere residui addensamenti lungo le coste adriatiche centro-meridionali e sul basso Tirreno, mentre nel pomeriggio si svilupperanno nubi irregolari soprattutto a ridosso dei rilievi e nelle aree interne, senza fenomeni significativi. Tra sera e notte si noterà un aumento della copertura nuvolosa su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.

Le temperature saranno in lieve calo sulla Puglia e sul versante ionico, in aumento sul resto del Paese, con valori tipici di fine estate. I venti si presenteranno deboli e i mari generalmente poco mossi, salvo locali increspature sui bacini occidentali e sullo Ionio.