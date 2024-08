video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali domani 4 agosto: le regioni interessate Un fronte perturbato sta raggiungendo il nostro Paese causando un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. Nelle prossime ore sono attesi fenomeni temporaleschi, anche intensi. Per questo la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per la giornata di domani, domenica 4 agosto, in sei Regioni.

A cura di Eleonora Panseri

Un fronte perturbato sta raggiungendo il nostro Paese causando un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. Nelle prossime ore sono attesi fenomeni temporaleschi anche intensi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi nei territori interessati, ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, domenica 4 agosto.

L'allerta gialla riguarderà sei Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Molise e Puglia. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta. Di seguito tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione Civile è stato pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani, domenica 4 agosto. È stata valutata allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in alcune zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Molise e Puglia. Di seguito, l'elenco dei settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale;

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, LitoraneaL;

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Meteo, le previsioni per domani domenica 4 agosto

Per la giornata di domani, domenica 4 agosto, previsto al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso su Alpi e regioni di Nord-Ovest; ampi spazi di sereno nel resto del Paese.

Nel pomeriggio invece si attende il passaggio di nubi con isolati rovesci o temporali in sviluppo su Alpi Marittime, Prealpi lombarde e orientali, lungo tutta la dorsale appenninica con il coinvolgimento delle zone interne di Toscana e Lazio. Sporadici rovesci anche sui monti della Sicilia.

Tempo più soleggiato con poche nuvole altrove. In serata cessano quasi del tutto le precipitazioni. Le temperature minime in lieve calo, caldo in attenuazione al Sud e in Sicilia, qualche grado in meno anche in Sardegna.