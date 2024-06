video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Veneto per giovedì 6 giugno: attese piogge e temporali Il dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani, giovedì 6 giugno, ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico nella sola regione Veneto.

A cura di Biagio Chiariello

L'alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano sta garantendo belle giornata e temperature in crescita in tutta Italia. -Anche per la giornata di domani, 6 giugno, il sole illuminerà buona parte della penisola, con qualche residua instabilità confinata alle zone alpine e ad alcune aree del Veneto.

Per questo motivo il dipartimento della Protezione Civile sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un nuovo bollettino di criticità riguardante la sola regione a Nord-Est del Paese. Diramata un'allerta meteo gialla per le seguenti zona: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Maltempo, allerta meteo gialla in Veneto

In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione Civile ha dunque valutato per domani, giovedì 6 giugno, un'allerta meteo gialla per rischio idraulico nei sopracitati settori del Veneto.

Nello specifico il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile veneta, ha emesso un nuovo avviso che prevede per il pomeriggio odierno qualche eventuale pioggia soprattutto sulle zone centro-settentrionali (Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta -Bacchiglione); mentre i temporali sono previsti sopratutto zone montane.

Nella giornata di domani, specie nelle ore pomeridiane, saranno possibili condizioni di instabilità in montagna, con qualche piovasco/rovescio/locale temporale. "La criticità idraulica sulle zone Vene-C, Vene-D e Vene-E è riferita al permanere di livelli sostenuti lungo l'asta del fiume Adige, con puntuali criticità al corpo arginale che interessano il tratto a valle di Boara Pisani", si legge nel comunicato. L'avviso vale dalle ore 14 di oggi, alle ore 14 di domani.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 6 giugno

Per la giornata di domani, 6 giugno, sole alternato a nuvole al mattino nelle regioni settentrionali, con la formazione di isolati temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi.

Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con possibile nuvolosità nel pomeriggio sulle zone appenniniche. Temperature massime in aumento e in generale leggermente al di sopra della norma.