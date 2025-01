video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Basilicata per rischio idrogeologico domani 22 gennaio Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani mercoledì 22 gennaio 2025, un'allerta gialla per idrogeologico su alcuni settori della Basilicata. Di seguito tutti i dettagli.

A cura di Redazione Meteo

Ancora un residuo di maltempo sulle regioni centro-meridionali dell'Italia, in particolare su alcuni settori della Basilicata per i quali la Protezione civile ha anche diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per domani, mercoledì 22 gennaio. È quanto ha comunicato lo stesso Dipartimento con il bollettino aggiornato appena pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Allerta meteo gialla in Basilicata: i settori a rischio domani 22 gennaio

Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile, è stato diramato un avviso di allerta meteo gialla su alcuni settori della Basilicata per la giornata di domani, mercoledì 22 gennaio. Ecco, di seguito, quali sono nelle specifico:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-C, Basi-B.

Meteo, le previsioni di domani mercoledì 22 gennaio

Secondo le ultime previsioni meteo per domani, mercoledì 22 gennaio, arriverà sull'Italia una nuova perturbazione atlantica. Sarà una giornata ancora instabile sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli parzialmente nuvolosi, salvo possibili piovaschi al pomeriggio sulla Campania. Rovesci previsti anche nel corso della giornata su gran parte di Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta sulle regioni adriatiche. Al Nord, in arrivo temporali sulla Liguria, per il resto si segnala nuvolosità in transito su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane con precipitazioni sparse sul versante occidentale e neve a quote di bassa montagna sulle Alpi e quote medie in Appennino. Per quanto riguarda le temperature, saranno in ulteriore calo su tutta la Penisola.