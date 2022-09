Maltempo, allerta meteo gialla e arancione domenica 25 settembre per temporali: le regioni a rischio Una nuova ondata di maltempo ha investito l’Italia portando con sé pioggia e temporali. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla e arancione in diverse regioni.

A cura di Chiara Ammendola

Pioggia e temporali sono previsti nei prossimi giorni in gran parte dell'Italia, per questo la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla e arancione per domani, domenica 25 settembre su undici regioni. Nello specifico saranno dieci le regioni interessate dal rischio temporali con criticità ordinaria, quindi gialla, mentre quattro regioni saranno saranno a rischio idrogeologico con criticità moderata, quindi arancione.

Allerta meteo gialla domani in dieci regioni

Come ogni giorno sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani. Allerta meteo gialla su Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria e arancione su Campania, Lazio, Molise e Toscana.

Criticità ordinaria per rischio idraulico

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria

Umbria: Chiani – Paglia

Criticità ordinaria per rischio temporali

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Lunigiana, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Criticità ordinaria per rischio idrogeologico

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Sardegna: Logudoro, Bacino del Tirso

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Lunigiana, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Allerta meteo arancione domani in quattro regioni

Criticità moderata per rischio temporali

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Criticità ordinaria per rischio idrogeologico

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Previsioni meteo domani

Per la giornata di domani, domenica 25 settembre, saranno la pioggia e i temporali a dominare il panorama meteorologico. A partire dalla serata di oggi, secondo le previsioni meteo, una nuova perturbazione atlantica attraverserà l'Italia portando temporali anche di elevata intensità e forte vento, che potrebbero dare vita anche a nubifragi. Particolarmente colpite saranno il Friuli Venezia Giulia al Nord e le regioni tirreniche, mentre al Sud ci saranno temporali forti in Campania e in Sicilia.