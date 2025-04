video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani per temporali: le regioni a rischio Allerta meteo gialla, per la giornata di martedì 29 aprile, su parte di Molise e Calabria. Il bollettino della Protezione civile.

Allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e per rischio idrogeologico domani in due regioni del Sud-Italia. Il nuovo avviso diramato dalla Protezione civile per la giornata di domani, martedì 29 aprile, riguarda settori di Calabria e Molise. Nei dettagli, è previsto maltempo con una allerta meteo per rischio temporali su settori di Calabria e Molise, sulla Calabria sarà inoltre allerta gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Allerta meteo gialla domani su Calabria e Molise

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani, martedì 29 aprile, è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Previsioni meteo domani, martedì 29 aprile 2025

Si sta per avvicinare sull'Italia l'anticiclone africano che porterà a un assaggio di estate negli ultimi giorni di aprile. In particolare domani, secondo gli esperti meteo, il sole sarà prevalente e il cielo spesso sereno o al massimo poco nuvoloso più o meno ovunque. Da segnalare solo veloci rovesci pomeridiani possibili sui rilievi calabresi e sulla Sicilia sud-orientale.