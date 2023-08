Maltempo, allerta meteo gialla domani 30 agosto per temporali: le regioni a rischio Giornata di instabilità anche quella di domani, 30 agosto. Prevista pioggia e temporali su gran parte del Paese, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su dodici regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Il ciclone Poppea sta portando un'ondata di maltempo sull'Italia. Per le prossime ore sono previsti altri temporali che potrebbero creare disagi e potenziali danni. Le temperature, già scese di 10 gradi, caleranno ancora.

Per questo anche per domani, mercoledì 30 agosto, la Protezione civile ha deciso di diramare una serie di allerte meteo, che interesseranno nelle prossime ore quasi tutte le regioni italiane, dove sono attesi fenomeni di forte intensità, anche a carattere di nubifragio, oltre a possibili grandinate e venti di burrasca.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 30 agosto: le regioni a rischio

Stando all'ultimo bollettino pubblicato dal Dipartimento sul proprio sito ufficiale, per domani è stata dichiarata allerta meteo gialla su ben 12 regioni. Alcuni settori di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto saranno coinvolti da un'allerta per rischio idraulico. Su zone di Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Umbria ci sarà invece un'allerta gialla per rischio temporali, mentre per rischio idrogeologico è stato emessa un'allerta gialla su Trentino, Piemonte, Molise, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Calabria.

Ecco il dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 30 agosto 2023

L’intensa perturbazione in transito, che sta portando maltempo, insisterà sull’Italia anche nella giornata di domani, mercoledì 3o agosto, con condizioni meteo instabili e temporali da Nord a Sud, in particolare su Alpi, pianura lombardo-veneta, Friuli, Venezia Giulia, Appennino Settentrionale, regioni centrali, Campania, Appennino Lucano, Calabria Tirrenica e rilievi della Sicilia.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, sul medio versante adriatico e sulle Isole Maggiori, con valori comunque in generale sotto la norma in gran parte d’Italia.