Maltempo, allerta meteo gialla domani 18 maggio per temporali: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato anche per domani, domenica 18 maggio, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali in due regioni. In un contesto di prevalenza di cielo sereno, non mancheranno infatti locali temporali su alcune zone del Paese.

A cura di Antonio Palma

Le piogge e i temporali non lasciano del tutto l’Italia anche se in un contesto di generale miglioramento del tempo e cielo soleggiato che caratterizza questo weekend. Per questo la Protezione civile ha valutato anche per domani, domenica 18 maggio, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali in due regioni: Puglia e Umbria.

La giornata di domenica, infatti, anche se generalmente caratterizzata da tempo asciutto e prevalenza di cielo sereno sull'Italia, presenterà ancora una notevole variabilità meteorologica con isolati rovesci e temporali su alcune zone del Paese, in particolare al nord est e sull’Appennino Centrale. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani domenica 18 maggio un’allerta meteo gialla per rischio temporali su gran parte dell’Umbria e sul nord della Puglia. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani:

Meteo, le previsioni per domani 18 maggio

Le previsioni meteo per domani 18 maggio indicano cielo sereno al nord ad eccezione delle regioni di nord est dove avremo nuvole e precipitazioni sparse anche in forma di rovescio. Condizioni di bel tempo diffuso anche al centro salvo annuvolamenti temporanei in mattinata sui rilievi dell’Appennino con locali rovesci o temporali. Al sud infine alternanza tra nuvole e sole in particolare nelle aree interne e durante le ore centrali della giornata, con associati locali piovaschi. Anche le temperature saranno in generale aumento ad eccezione di coste campane e aree interne dell’Umbria.