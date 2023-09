Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 settembre per temporali: le regioni a rischio Prima del ritorno del caldo, ancora piogge sull’Italia centro settentrionale e anche per domani, sabato 16 settembre, allerta meteo gialla per temporali su tre regioni del centro nord.

A cura di Antonio Palma

Una nuova giornata all'insegna del maltempo quella che attende molti italiani per l'inizio del weekend. La giornata di domani, sabato 16 settembre infatti sarà caratterizzata ancora da temporali e nubifragi sparsi su diversi settori della Penisola che hanno spinto la Protezione Civile ad emettere un nuovo avviso di allerta meteo gialla per tre regioni centro settentrionali. Tutta colpa di una nuova perturbazione proveniente da ovest che domani raggiungerà l'Italia interessando prima le regioni di Nord-Ovest e poi parte del Centro.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Prima del ritorno del caldo, dunque, ancora piogge sul nostro Paese nelle prossime ore, localmente anche intense, che insisteranno su zone già interessate dal maltempo, causando anche un aumento del rischio idrogeologico. Si tratterà di un fase di instabilità meteo che attraverserà l'Italia da ovest verso est ma che durerà poco. In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo disponibili, la Protezione civile quindi ha valutato per la giornata di domani sabato 16 settembre una allerta gialla per rischio temporali su Emilia Romagna, Piemonte e Umbria. L'elenco completo di tutte le allerte meteo idro per domani 16 settembre:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense

Meteo, le previsioni per domani 16 settembre

Le previsioni meteo di domani 16 settembre indicano cielo molto nuvoloso sul nord e sul centro con piogge intense e temporali sparsi sopratutto al nord ovest e sui rilievi appenninici. Fenomeni più intensi attesi sopratutto su Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria al nord e su Sardegna, Toscana e Umbria al centro. Fenomeni meno intensi invece su Triveneto. Dalla sera comunque è attesa una generale attenuazione dei temporali e a fine giornata ci sarà un sensibile miglioramento con esaurimento dei fenomeni e cielo stellato.