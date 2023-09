Maltempo, allerta meteo gialla domani 15 settembre per temporali: le regioni a rischio Il maltempo e le piogge si spostano anche al Centro e per domani 15 settembre la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla su quattro regioni del centro nord per rischio temporali e rischio idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo che sta interessando l'Italia si sposterà gradualmente anche verso il centro, portando nelle prossime ore un deciso peggioramento del tempo anche nelle regioni centrali dove avremo piogge e nubifragi, anche intensi, su molti settori. Per questo la Protezione civile ha valuto per domani 15 settembre una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni. La giornata di venerdì infatti sarà caratterizzata da condizioni meteo decisamente instabili, con piogge e temporali che interesseranno sia l'arco alpino al Nord, sia le pianure centro orientali dell'Emilia Romagna, sia il versante adriatico delle regioni centrali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

L'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede fin dalla serata di oggi improvvisi rovesci e temporali, anche di forte intensità, un po' su tutto il Nord e l'Emilia Romagna, in particolare sui rilievi, in graduale estensione anche al Centro, in particolare sull'area adriatica. Gli stessi settori che anche venerdì 15 settembre saranno interessati da precipitazioni intense. In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo disponibili, la Protezione civile quindi ha valutato per la giornata di domani una allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia e Umbria. Ecco l'elenco completo di tutte le allerte meteo idro per domani 15 settembre:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Meteo, le previsioni per domani 15 settembre

Le previsioni meteo di domani, venerdì 15 settembre, indicano tempo molto nuvoloso al nord con precipitazioni diffuse e intense, in miglioramento su Liguria e zone pianeggianti centrorientali ma fino al tardo mattino su Piemonte e Lombardia. Al Centro, invece, nuvolosità diffusa su Toscana, Marche, Umbria ed Abruzzo con piogge e locali rovesci sui settori interni e adriatici, in assorbimento dal tardo pomeriggio con parziali aperture. Bel tempo infine al sud ma con qualche addensamento nuvoloso più consistente su aree interne e con occasionali piovaschi su Molise, Puglia e Basilicata.