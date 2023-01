Maltempo, allerta meteo gialla domani 12 gennaio per temporali: le Regioni a rischio Le previsioni meteo di domani 12 gennaio: allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile, ecco le regioni a rischio.

A cura di Biagio Chiariello

Il brutto tempo continua a farla da padrone nel Centro Sud: secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 12 gennaio, la perturbazione in transito sulla Penisola, insisterà sulle regioni meridionali nella prima parte della giornata, allontanandosi poi verso il Mediterraneo orientale in serata. Tempo già decisamente migliorato al Centro-Nord con sole prevalente. Nevicherà sugli Appennini attorno ai 1200 metri.

La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla sulle due regioni più colpite dal maltempo nelle prossime ore: Calabria e Sicilia.

Meteo, allerta gialla domani per Calabria e Sicilia

Le allerte meteo del 12 gennaio 2023

Come si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, ecco l'elenco completo delle allerte meteo di domani, giovedì 12 gennaio:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Maltempo su Campania, Calabria e Sicilia: le previsioni meteo domani 12 gennaio

Tempo stabile al Centro-Nord con sole prevalente. La pressione in deciso aumento anche nelle regioni centrali per cui già dopo le ore 7 ci sarà bel tempo su tutte le regioni dell'area. Un veloce fronte instabile provocherà, invece, un peggioramento del tempo con precipitazioni a tratti intense su Campania, costa lucana tirrenica, Calabria e Sicilia nordorientale. Quota neve in Appennino intorno ai 1200-1300 metri.