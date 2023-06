Maltempo, allerta meteo gialla domani 11 giugno per temporali: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile ha diramato per domani domenica 11 giugno un nuovo avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali sui settori di alcune regioni: ecco l’elenco.

A cura di Davide Falcioni

Una nuova perturbazione sta transitando in queste ore da ovest verso est portando soprattutto nubi, ma anche qualche temporale piuttosto intenso. Le temperature, invece, restano nel complesso vicine alle medie d'inizio estate e stando alle informazioni al momento disponibili appare probabile che anche nel corso della prossima settimana sul Mediterraneo e sull’Europa centrale insista questo tipo di circolazione atmosferica, dominata da una circolazione di bassa pressione in grado di mantenere sempre attiva l’instabilità e al contempo di ostacolare la risalita delle bollenti masse d’aria sahariana verso la nostra Penisola. In particolare, i dati evidenziano il probabile passaggio di un’altra perturbazione a partire da mercoledì e soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Nel frattempo, tuttavia, anche la giornata di domani presenterà una certa instabilità.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le Regioni a rischio

Per la giornata di domani, 11 giugno, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per alcune regioni. Ecco quali:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Le previsioni meteo per domenica 11 giugno

In mattinata locali piogge o rovesci lungo il medio-basso Adriatico e nella zona dello Stretto di Messina; maggiori schiarite altrove. Fra tarda mattina e pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, Appennini, zone interne della Puglia, coste dell’alto Ionio e Sardegna nord-orientale, in estensione in serata anche a Lombardia, Emilia occidentale e basso Tirreno. Come spiega Meteo.it le temperature non subiranno grandi mutazioni con valori massimi per lo più compresi fra 24 e 30 gradi. Venti in genere deboli, salvo temporanee raffiche nelle aree temporalesche e moderati rinforzi nella seconda parte del giorno di Maestrale al Centro-Sud, di Bora sull’alto Adriatico.