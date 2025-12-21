Attualità
Maltempo, allerta meteo gialla con temporali e nevicate domani 22 dicembre: le regioni a rischio

Una perturbazione porta da domani un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con pioggia e neve. Sarà allerta meteo su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata.
A cura di Susanna Picone
La settimana di Natale si apre con una perturbazione di origine atlantica che porterà, da domani 22 dicembre, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla penisola, con precipitazioni da sparse a diffuse soprattutto sul Nord-Ovest a carattere nevoso fino a quote di bassa montagna su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, con sconfinamenti fino a quote collinari. Per questo la Protezione Civile ha emesso per la giornata di lunedì un avviso di condizioni meteorologiche avverse: domani sarà allerta gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede dal primo mattino di lunedì 22 dicembre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Liguria di ponente; nevicate al di sopra di 1000-1200 metri, con quota neve in locale calo dal pomeriggio fino 500-700 metri.

Viene valutata allerta meteo gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità nei dettagli:

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 19 dicembre: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

  • Basilicata: Basi-E2, Basi-E1
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Previsioni meteo domani, lunedì 22 dicembre

In arrivo una perturbazione sull'Italia: la giornata di domani sarà contrassegnata da un tempo molto piovoso su Piemonte e Liguria, soprattutto sui settori occidentali. Piogge anche sui settori ionici e sulla Puglia centrale, ed entro sera peggiorerà anche in Toscana. Le previsioni meteo indicano anche l'arrivo di neve copiosa sul cuneese montuoso.

