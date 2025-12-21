Maltempo, allerta meteo gialla con temporali e nevicate domani 22 dicembre: le regioni a rischio

Una perturbazione porta da domani un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con pioggia e neve. Sarà allerta meteo su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata.

La settimana di Natale si apre con una perturbazione di origine atlantica che porterà, da domani 22 dicembre, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla penisola, con precipitazioni da sparse a diffuse soprattutto sul Nord-Ovest a carattere nevoso fino a quote di bassa montagna su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, con sconfinamenti fino a quote collinari. Per questo la Protezione Civile ha emesso per la giornata di lunedì un avviso di condizioni meteorologiche avverse: domani sarà allerta gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede dal primo mattino di lunedì 22 dicembre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Liguria di ponente; nevicate al di sopra di 1000-1200 metri, con quota neve in locale calo dal pomeriggio fino 500-700 metri.

Viene valutata allerta meteo gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità nei dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata : Basi-E2, Basi-E1

: Basi-E2, Basi-E1 Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia : Bacini del Lato e del Lenne

: Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia : Bacini del Lato e del Lenne

: Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Previsioni meteo domani, lunedì 22 dicembre

In arrivo una perturbazione sull'Italia: la giornata di domani sarà contrassegnata da un tempo molto piovoso su Piemonte e Liguria, soprattutto sui settori occidentali. Piogge anche sui settori ionici e sulla Puglia centrale, ed entro sera peggiorerà anche in Toscana. Le previsioni meteo indicano anche l'arrivo di neve copiosa sul cuneese montuoso.