Maltempo, allerta meteo gialla domani 6 agosto per pioggia e temporali: le regioni colpite

Per domani giovedì 6 agosto 2026 la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano. Allerta gialla anche per rischio idraulico e idrogeologico in alcune delle aree interessate.

L'Italia continua a fare i conti con la quarta intensa ondata di calore dell'estate, ma accanto alle temperature elevate aumentano anche i fenomeni di instabilità. Per la giornata di domani, giovedì 6 agosto, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali, idrogeologico e idraulico in diverse regioni del Centro-Sud e del Trentino-Alto Adige.

I fenomeni saranno favoriti dal caldo intenso e dall'umidità accumulata nei giorni scorsi, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto le aree interne e montuose, localmente anche di forte intensità. Da venerdì 7 agosto, inoltre, una perturbazione atlantica lambirà il Nord Italia, favorendo temporali più diffusi e un lieve calo delle temperature, mentre al Centro-Sud il caldo continuerà a prevalere.

Maltempo, allerta meteo gialla il 6 agosto per pioggia e temporali: le regioni colpite

Per domani, giovedì 6 agosto, la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali su sette regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Trentino-Alto Adige (Provincia autonoma di Bolzano) e Umbria.

Secondo le previsioni, i fenomeni interesseranno soprattutto le zone interne e i rilievi, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e attività elettrica. L'instabilità sarà favorita dall'aria molto calda presente sulla Penisola, che continuerà a caratterizzare il quadro meteorologico anche nei prossimi giorni.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla :

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla :

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia

: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Il bollettino sulle allerte meteo di giovedì 6 agosto 2026

Maltempo e pioggia sull'Italia: le previsioni meteo di giovedì 6 agosto

Condizioni meteo tipicamente estive per la giornata di giovedì 6 agosto 2026, con sole prevalente su gran parte d'Italia ma anche dalla possibilità di temporali sparsi nelle zone interne e montuose.

Tra la tarda mattinata e il pomeriggio aumenterà l'instabilità sui rilievi, con rovesci e temporali sulle Alpi orientali, più isolati sul resto dell'arco alpino, lungo l'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne delle Isole. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con possibili raffiche di vento.

Le temperature resteranno elevate, con valori massimi che potranno toccare i 40 gradi nelle ore più calde della giornata. Il caldo sarà accompagnato da elevati livelli di umidità e da nuove notti tropicali, con temperature minime ancora molto alte soprattutto nelle aree urbane e lungo le coste.