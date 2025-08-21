Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 22 agosto: le regioni a rischio

Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Domani venerdì 22 agosto continua il passaggio della perturbazione atlantica che porterà maltempo su alcune aree del Centro e del Sud Italia. La Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su 5 regioni.

Il maltempo non dà tregua all'Italia e dopo aver portato pioggia e temporali sulle regioni settentrionali si dirige verso il Centro Sud. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su alcune delle aree più colpite per domani, venerdì 22 agosto.

Come emerge dall'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio temporali su Abruzzo, Campania, Lazio e Toscana, e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su settori di Abruzzo, Toscana ed Umbria.

Allerta meteo gialla domani 22 agosto: l'elenco delle regioni

La Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla per domani, venerdì su un totale di cinque regioni. Di seguito, tutti i dettagli:

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla):

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla):

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 22 agosto

Secondo le ultime previsioni meteo di domani, venerdì 22 agosto, mentre al Nord, dopo il maltempo dei giorni scorsi, tornerà la stabilità, ci saranno rovesci e temporali Bassa Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Appennino Abruzzese, Campania e nord della Puglia. Temperature in rialzo sempre al Nord, mentre calano nel resto del Paese, anche all'estremo Sud.