Maltempo, allerta meteo domenica 3 ottobre per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Allerta meteo gialla della Protezione civile per temporali su cinque regioni per la giornata di domani, domenica 3 ottobre: si tratta di Calabria, Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia. Allerta per rischio idreogelogico anche sulla Lombardia. Secondo le previsioni, tuttavia, il maltempo sarà diffuso ovunque, con possibilità di grandinate, ad eccezione di Puglia, Sardegna e coste adriatiche.

A cura di Ida Artiaco

Domenica all'insegna del maltempo su gran parte dell'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, 3 ottobre, sono in arrivo temporali accompagnati anche da fenomeni violenti come vento e grandinate su alcune regioni. Per questo la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla sulle aree più a rischio: si tratta di Calabria, Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia. Ecco, di seguito, l'elenco completo delle regioni interessate.

Allerta meteo domani, le regioni a rischio temporali

Sono cinque le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato avviso si allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico e idrogeologico. Nel dettaglio, si tratta di:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma;

Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma; Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia;

Belbo e Bormida, Scrivia; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

A queste si aggiunge, solo per il rischio idrogeologico, la Lombardia (Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali).

Le previsioni meteo di domenica 3 ottobre

Il maltempo torna a minacciare l'Italia. Proprio da domani, domenica 3 ottobre, e per gran parte della prossima settimana, ci saranno piogge e temporali su gran parte del Paese, a partire da Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, aree dove potranno facilmente verificarsi intensi rovesci e temporali sparsi, che potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento e da locali grandinate. Non andrà meglio nemmeno al Centro Sud, specie sul versante tirrenico e sulla Sicilia. Tempo più stabile invece lungo le coste adriatiche, in Puglia e sulla Sardegna.