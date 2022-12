Maltempo, allerta meteo domani 6 dicembre per temporali: le regioni a rischio Per la giornata di domani, martedì 6 dicembre, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla su tre regioni del Centro Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Una tregua dal maltempo di almeno 36 ore, fino a mercoledì 7 dicembre. È quanto prevedono i meteorologici al Nord, al Sud e nelle due Isole maggiori, dove si assisterà al ritorno del sole salvo la presenza di nebbie mattutine sulle aree di pianura e lungo le coste adriatiche; soltanto tra la Romagna e le regioni centrali prevarranno invece le nuvole ma con poche e deboli piogge.

In tale ottica la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 6 dicembre, su tre regioni: Umbria, Toscana e Marche.

Allerta meteo gialla domani 6 dicembre su 3 regioni

Come è comunicato sul sito ufficiale della Protezione civile, sono in totale tre le regioni per le quali è stata dichiarata allerta meteo gialla per i seguenti settori:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Previsioni meteo domani

Giornata di schiarite al Nord, con qualche nebbia al mattino sulle pianure e sulle coste adriatiche. Cieli da poco a parzialmente nuvolosi al Sud e sulle Isole maggiori con possibili nebbie all’alba sulla Puglia meridionale. Nuvolosità più diffusa sulle regioni centrali e in Romagna con il rischio di qualche pioggia o isolato rovescio tra Toscana, Umbria e Marche.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Est e regioni centrali adriatiche; clima mite con temperature oltre i 15 gradi su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole maggiori.