Maltempo, allerta meteo arancione sabato 17 luglio in Abruzzo e Puglia, gialla su altre dieci Regioni Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e Puglia. Allerta gialla è stata invece valutata sull’intero territorio di Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e su restanti settori di Abruzzo e Puglia.

A cura di Biagio Chiariello

Peggiora il tempo nel weekend, in particolare a Centro Italia, tanto da indurre la Protezione Civile a diramare un'allerta meteo di colore arancione su due regioni, gialla su altre 10. Il vortice di bassa pressione, che negli ultimi giorni ha portato forte maltempo sull’Europa Centrale, continuerà ad insistere sulla nostra Penisola anche il 17 luglio, una giornata caratterizzata dunque dall’instabilità, specie al Centro-Sud, con numerosi temporali che si formeranno soprattutto su medio versante adriatico e regioni meridionali.

Previsioni meteo 17 luglio

Sabato bel tempo al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: rovesci e temporali a macchia di leopardo su Venezie, Bassa Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Temperature massime in calo al Sud e medio versante adriatico, in rialzo nel resto d’Italia, comunque in generale al di sotto delle medie stagionali. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti di Maestrale.

Il comunicato della Protezione Civile

"Nel corso del fine settimana la presenza di una struttura depressionaria centrata sul nostro Paese sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte delle regioni centrali e meridionali, in particolare sulle zone adriatiche", si legge nel comunicato della Protezione Civile. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 16 luglio, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne del Lazio, in estensione dalle prime ore di domani, sabato 17 luglio, alla Campania e alla Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, in modo particolare nel corso della notte sui settori adriatici.

Allerta meteo arancione in Abruzzo e Puglia, gialla su altre 10 regioni

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e Puglia. Allerta gialla è stata invece valutata sull’intero territorio di Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e su restanti settori di Abruzzo e Puglia.