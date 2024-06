video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani venerdì 21 giugno: le regioni a rischio In arrivo sull'Italia una perturbazione atlantica che determinerà condizioni di tempo fortemente instabile al Nord. Attese precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, localmente anche molto intense. Per questo la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse: allerta arancione in Lombardia, gialla in altre sette Regioni.

A cura di Eleonora Panseri

Mentre la prima ondata di caldo della stagione sta interessando l'Italia, una perturbazione atlantica è in arrivo nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno, e porterà sul Mediterraneo masse d’aria più fredda e umida che determineranno condizioni di tempo fortemente instabile al Nord.

Sono dunque attese precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche molto intense. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, venerdì 21 giugno: disposta allerta arancione in Lombardia, gialla in altre sette Regioni.

I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del dipartimento.

L’avviso prevede già dalla sera di oggi, giovedì 20 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o forte temporale, su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, in estensione a Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta meteo arancione in Lombardia per venerdì 21 giugno

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 21 giugno, allerta arancione su settori della Lombardia. Di seguito i dettagli del bollettino.

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche,

Maltempo, allerta meteo gialla venerdì 21 giugno: le regioni a rischio

Per domani, venerdì 21 giugno, è prevista anche allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico in Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e settori di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. I dettagli dell'avviso:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna;

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Le previsioni di venerdì 21 giugno: caldo al Centro-Sud, rovesci al Nord-Ovest

Domani, venerdì 21 giugno, una perturbazione atlantica si avvicinerà ai settori più settentrionali dell'Italia. Nel corso del giorno rovesci e temporali saranno più probabili al Nord-Ovest, sulle Alpi Orientali e nelle vicine pianure del Veneto.

Nuvole al Nord, Toscana, Umbria e Marche, anche se non mancheranno temporanee schiarite, specie al Nord-Est e nelle regioni centrali. Nelle restanti Regioni prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in diminuzione al Nord-Est, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna; ancora caldo intenso al Sud e medio versante adriatico, con picchi anche fino a 40 gradi, specie nelle estreme regioni meridionali.