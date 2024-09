video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani mercoledì 18 settembre: le regioni a rischio Una fase di diffuso maltempo sta interessando gran parte dell’Italia, con fenomeni, piogge e temporali, a tratti anche di forte intensità. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto un’allerta arancione su alcuni settori dell’Emilia Romagna, gialla su 11 regioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dovrebbe durare fino a giovedì 19 settembre il vortice ciclonico che dall’Europa Orientale si è spostato sull'Italia e che ha portato diffuso maltempo sul Paese, con piogge e temporali che a tratti saranno anche di forte intensità.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, mercoledì 18 settembre. È stata disposta l'allerta arancione su alcuni settori dell'Emilia Romagna, gialla su 11 regioni.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per mercoledì 18 settembre

Come riporta il bollettino che indica le zone e i livelli di allerta sul territorio nazionale, per la giornata di mercoledì 18 settembre è prevista un allerta arancione su alcuni settori dell'Emilia Romagna, riportati di seguito:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.

"A causa delle precipitazioni potranno innescarsi diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli dei fiumi, con superamenti delle soglie nei corsi d'acqua", si legge sul bollettino dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale.

Foto Dipartimento Protezione Civile

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto anche un'allerta gialla su 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria. Qui sotto tutti i dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese

Marche: Marc-1, Marc-2;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese Marche: Marc-1, Marc-2; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

Nella giornata di domani, mercoledì 18 settembre, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle Alpi Orientali. Altrove, invece, sono previste nuvole, con temporanee schiarite al Nord.

Nel corso della giornata è atteso l'arrivo di piogge, a tratti anche a carattere temporalesco, che interesseranno la Liguria, il basso Piemonte, l’Emilia Romagna, le Isole e tutte le regioni del Centro-Sud.

Il maltempo risulterà più intenso e insistente in Emilia Romagna e Marche. Le temperature massime saranno in rialzo in gran parte del Centro-Sud, ma sempre leggermente al di sotto o in linea con le medie stagionali.